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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 RUB. Торги состоялись 25 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность PL64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Александр - February 16, 2016
Россия 5 копеек 1974 на аукционе Александр - February 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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