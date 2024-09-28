Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе AURORA за 19000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
3 ₽
Цена в валюте аукциона 3 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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