5 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе AURORA за 19000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

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