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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: PCGS

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе AURORA за 19000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
3 ₽
Цена в валюте аукциона 3 RUB
Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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