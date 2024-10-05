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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1939 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 7300 RUB
Россия 5 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1939 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1939 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS62 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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