Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1939
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1939 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
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Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 31 августа 2023
Сохранность AU50
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Сохранность MS64 NGC
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Сохранность AU
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Дата 8 мая 2022
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Сохранность AU
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