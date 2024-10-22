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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1945 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1945 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1945 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1945 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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