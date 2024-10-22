Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1945
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1945 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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