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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4200 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (3)
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 ₽
Цена в валюте аукциона 20 RUB
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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