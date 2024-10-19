Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1694 проданному на аукционе Монеты и Медали за 4200 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 ₽
Цена в валюте аукциона 20 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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