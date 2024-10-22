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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1976 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Империя за 34000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1976 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1976 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - September 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1976 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - May 16, 2018
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Имперская монета - May 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1976 на аукционе Александр - August 29, 2014
Россия 5 копеек 1976 на аукционе Александр - August 29, 2014
Продавец Александр
Дата 29 августа 2014
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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