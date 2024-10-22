Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1976
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1976 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 488 проданному на аукционе Империя за 34000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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