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5 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1975 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе COINSTORE за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1975 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1975 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1975 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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