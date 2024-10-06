Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1975 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе COINSTORE за 80 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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