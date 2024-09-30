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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1924 года. Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 5 копеек 1924 года Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1924 года Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе The New York Sale за 16000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1924 на аукционе New York Sale - January 8, 2015
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2015
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Где купить?
Россия 5 копеек 1924 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 6, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 6 октября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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