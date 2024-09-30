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5 копеек 1924 года. Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе The New York Sale за 16000 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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