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1 копейка 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1955
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Numisbalt за 145 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1955 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1955 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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