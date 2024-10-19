Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Numisbalt за 145 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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