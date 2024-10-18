Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1955
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Монеты и Медали за 6300 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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