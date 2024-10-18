2 копейки 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Монеты и Медали за 6300 RUB. Торги состоялись 8 октября 2021.

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