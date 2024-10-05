Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1955
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Монеты и Медали за 35000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (3)
  • Russiancoin (11)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (8)
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Александр - September 23, 2021
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Александр - September 23, 2021
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1955 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1955 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Категория
Год
Поиск