Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1955
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Монеты и Медали за 35000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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