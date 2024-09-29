Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1951 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе MS67 за 16000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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