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10 копеек 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1951 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе MS67 за 16000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1951 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе MS67 - July 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1951 на аукционе AURORA - May 22, 2018
Продавец AURORA
Дата 22 мая 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1951 на аукционе MS67 - March 31, 2018
Продавец MS67
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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