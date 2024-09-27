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10 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1953 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 11000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1953 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1953 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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