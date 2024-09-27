Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1953
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1953 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 11000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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