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10 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1939 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

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Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Россия 10 копеек 1939 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
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Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
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Где купить?
Россия 10 копеек 1939 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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