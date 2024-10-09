Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1939 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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