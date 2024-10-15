Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Монеты и Медали за 43000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU55 ANACS
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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