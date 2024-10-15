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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1981 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1981 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1981
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1981 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Монеты и Медали за 43000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1981 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU55 ANACS
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 43000 RUB
Россия 10 копеек 1981 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 10 копеек 1981 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия 10 копеек 1981 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 10 копеек 1981 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1981 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1981 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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