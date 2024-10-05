Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1952 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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