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10 копеек 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1952 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1952 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - February 24, 2021
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - February 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 10 копеек 1952 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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