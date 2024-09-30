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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 10 копеек 1991 Л на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 10 копеек 1991 Л на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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