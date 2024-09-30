Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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