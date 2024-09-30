10 копеек 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком Л. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе MS67 за 1000 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

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