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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1979 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2085 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность PL65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 10 копеек 1979 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1979 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1979 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1979 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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