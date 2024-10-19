Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1979 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2085 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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