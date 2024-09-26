Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе AURORA за 48000 RUB. Торги состоялись 28 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Coins.ee (1)
- Katz (1)
- MS67 (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск