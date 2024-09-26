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10 копеек 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1985
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1985 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе AURORA за 48000 RUB. Торги состоялись 28 июля 2022.

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Россия 10 копеек 1985 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность SP67 PCGS
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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