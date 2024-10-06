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10 копеек 1950 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1950 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1950 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 675 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
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Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1950 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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