10 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

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