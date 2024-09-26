Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1984 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Монеты и Медали за 20000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- MS67 (2)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (7)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1984 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск