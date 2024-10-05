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10 копеек 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1936 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Редкие Монеты за 340 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Александр - September 5, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Александр - September 5, 2024
Продавец Александр
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1936 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1936 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1936 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS66 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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