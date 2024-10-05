Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1936 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Редкие Монеты за 340 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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