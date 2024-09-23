Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1971 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 10 копеек 1971 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 10 копеек 1971 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1971 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1971 года Все российские монеты российские нейзильберовые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 28 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 сент. 2024
Категория
Год
Поиск