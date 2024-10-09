Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1954 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе Александр за 5000 RUB. Торги состоялись 16 ноября 2015.
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 7 апреля 2023
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Дата 20 января 2023
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Дата 25 июня 2022
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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