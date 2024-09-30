Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Монеты и Медали за 11000 RUB. Торги состоялись 21 января 2022.
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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