10 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Монеты и Медали за 11000 RUB. Торги состоялись 21 января 2022.

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