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10 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1968 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Монеты и Медали за 11000 RUB. Торги состоялись 21 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 10 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Numismática Leilões - December 2, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1968 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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