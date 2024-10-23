Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1976 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 873 проданному на аукционе Монеты и Медали за 141000 RUB. Торги состоялись 12 апреля 2024.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1518 $
Цена в валюте аукциона 141000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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