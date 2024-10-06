10 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность UNC (27) AU (21) XF (15) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (5) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) Сервис RNGA (2) ННР (1) PCGS (3)

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