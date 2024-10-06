Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1991
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Где продать?
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