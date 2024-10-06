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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1991 года "Тип 1961-1991". Без знака монетного двора (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 копеек 1991 года "Тип 1961-1991" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1991 года "Тип 1961-1991" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1991
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года. Без знака монетного двора. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе Монеты и Медали за 32000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1991 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1991 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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