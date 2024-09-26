Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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