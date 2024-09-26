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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1961 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.

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Россия 10 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 8800 RUB
Россия 10 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1961 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1961 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1961 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1961 на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1961 на аукционе Империя - April 18, 2015
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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