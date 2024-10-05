Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1945 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1945
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1945 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Монеты и Медали за 24300 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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