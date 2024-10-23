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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1924 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2404 проданному на аукционе The New York Sale за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5100 RUB
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1924 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Имперская монета - December 8, 2021
Россия 10 копеек 1924 на аукционе Имперская монета - December 8, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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