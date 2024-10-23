Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1924 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1924 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2404 проданному на аукционе The New York Sale за 4500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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