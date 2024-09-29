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10 копеек 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1974 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2052 проданному на аукционе Numisbalt за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 10 копеек 1974 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 170 RUB
Россия 10 копеек 1974 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 10 копеек 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1974 на аукционе Александр - February 16, 2016
Россия 10 копеек 1974 на аукционе Александр - February 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2016
Сохранность MS64
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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