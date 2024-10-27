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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 999 пробы

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого золота (0,0999 oz) 3,1069 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 200000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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