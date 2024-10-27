Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 999 пробы
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,11 гр
- Чистого золота (0,0999 oz) 3,1069 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 200000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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