25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 200000 RUB. Торги состоялись 20 ноября 2021.

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