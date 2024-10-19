Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 13 декабря 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 декабря 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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