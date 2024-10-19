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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1991 года Л - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 13 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе MS67 - December 13, 2018
Продавец MS67
Дата 13 декабря 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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