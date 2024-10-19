2 копейки 1991 года Л (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе MS67 за 28000 RUB. Торги состоялись 13 декабря 2018.

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