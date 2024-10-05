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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого палладия (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25336 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1600 USD. Торги состоялись 30 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
827 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - July 8, 2021
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Raritan Stamps - June 12, 2020
Продавец Raritan Stamps
Дата 12 июня 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 23, 2020
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 16, 2020
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность MS69 GENI
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность MS69 GENI
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 1, 2018
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 1, 2018
Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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