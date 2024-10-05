Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистого палладия (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25336 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1600 USD. Торги состоялись 30 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Raritan Stamps
Дата 12 июня 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность MS69 GENI
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность MS69 GENI
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS69 NGC
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Продавец Heritage
Дата 1 февраля 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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