10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 25336 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1600 USD. Торги состоялись 30 октября 2022.

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