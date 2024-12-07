flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес14 гр
  • Диаметр33 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал3 рубля
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:0 USD
Средняя цена (PROOF):9 USD
График аукционных продаж 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе COINSTORE за 22 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Istra Numizmatika - 1 июня 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата1 июня 2025
СохранностьPROOF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата10 апреля 2025
СохранностьPROOF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 4 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата4 апреля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 7 марта 2024
ПродавецRussiancoin
Дата7 марта 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 22 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата22 февраля 2024
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 23 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата23 ноября 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьPF50
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 16 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата16 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 2 марта 2023
ПродавецRussiancoin
Дата2 марта 2023
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
Россия 3 рубля 1991 "50 лет победы под Москвой" на аукционе Russiancoin - 30 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата30 сентября 2021
СохранностьPROOF
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" составляет 9 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой"?

Для продажи 3 рубля 1991 года "50 лет победы под Москвой" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

