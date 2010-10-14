5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- МеталлМедно-никелевый + бронза алюминий
- Вес6,25 гр
- Диаметр25 мм
- Гуртрубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC500,000
- Тираж BU50,000
Описание
- СтранаРоссия
- ПериодРСФСР и СССР
- Номинал5 рублей
- Год1991
- Монетный дворЛенинград
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" со знаком ЛМД. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5507 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2010.
Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)"?
По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД составляет 95 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД?
Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" со знаком ЛМД?
Для продажи 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.