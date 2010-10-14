flag
5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • МеталлМедно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес6,25 гр
  • Диаметр25 мм
  • Гуртрубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC500,000
  • Тираж BU50,000

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал5 рублей
  • Год1991
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:95 USD
График аукционных продаж 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" со знаком ЛМД. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5507 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2010.

Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Монеты и Медали - 19 сентября 2025
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Монеты и Медали - 19 сентября 2025
ПродавецМонеты и Медали
Дата19 сентября 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Rio de la Plata - 13 декабря 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Coin Cabinet - 10 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 24 GBP
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Katz - 19 июля 2023
ПродавецKatz
Дата19 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Rio de la Plata - 16 июня 2023
ПродавецRio de la Plata
Дата16 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Coinhouse - 13 мая 2023
ПродавецCoinhouse
Дата13 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Rio de la Plata - 31 августа 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата31 августа 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Coinhouse - 26 июня 2022
ПродавецCoinhouse
Дата26 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Katz - 8 июня 2022
ПродавецKatz
Дата8 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Rio de la Plata - 9 октября 2021
ПродавецRio de la Plata
Дата9 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 3 сентября 2020
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата3 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 17 октября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 20 марта 2019
ПродавецRussiancoin
Дата20 марта 2019
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Russiancoin - 16 февраля 2017
ПродавецRussiancoin
Дата16 февраля 2017
СохранностьUNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Katz - 30 октября 2016
ПродавецKatz
Дата30 октября 2016
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2010
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2010
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД составляет 95 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД?

Информация о текущей стоимости российской монеты 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" с буквами ЛМД основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 рублей 1991 года "Рыбный филин (красная книга)" со знаком ЛМД?

Для продажи 5 рублей 1991 года ЛМД "Рыбный филин (красная книга)" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
