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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,585)
  • Вес 2,65 гр
  • Чистого золота (0,0498 oz) 1,5502 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 9537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cayón (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Coins.ee (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (4)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 222 EUR
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - June 28, 2018
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - June 28, 2018
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность SP68 PCGS
Цена
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 20, 2014
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 20, 2014
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Soler y Llach - May 7, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 15, 2012
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 15, 2012
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность MS67 ANACS
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 8, 2007
Продавец Künker
Дата 8 октября 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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