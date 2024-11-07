Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,585)
- Вес 2,65 гр
- Чистого золота (0,0498 oz) 1,5502 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 9537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 31 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2012
Сохранность MS67 ANACS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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