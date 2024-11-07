Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные золотые 10 рублей РСФСР и СССР - Россия

type-coin
type-coin

10 рублей 1991

Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 ЛМД 6,000 0 17
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Все российские монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Cambi Aste
Аукцион 7 нояб. 2024
Top lot
Top lot
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Аукцион 16 нояб. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 27 окт. 2024
Категория
Год
Поиск