Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Монеты и Медали за 30900 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • MS67 (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 30900 RUB
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 8 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Art-Rite S.r.l.
Аукцион 10 окт. 2024
Категория
Год
Поиск