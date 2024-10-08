3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Монеты и Медали за 30900 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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