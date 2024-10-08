Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Монеты и Медали за 30900 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- MS67 (1)
- Монеты и Медали (1)
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск