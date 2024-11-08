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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 999 пробы

Аверс монеты - 100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 999 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,55 гр
  • Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Katz Auction за 2423 EUR. Торги состоялись 28 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
2685 $
Цена в валюте аукциона 2423 EUR
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1962 $
Цена в валюте аукциона 1860 EUR
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - February 5, 2009
Продавец Künker
Дата 5 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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