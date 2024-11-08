Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 999 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 999 пробы
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,55 гр
- Чистого золота (0,4994 oz) 15,5345 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 999 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Katz Auction за 2423 EUR. Торги состоялись 28 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- New York Sale (1)
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1962 $
Цена в валюте аукциона 1860 EUR
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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