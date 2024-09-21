10 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Монеты и Медали за 181000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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