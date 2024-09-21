Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Вес 6,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Монеты и Медали за 181000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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