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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Вес 6,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Монеты и Медали за 181000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - April 16, 2016
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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