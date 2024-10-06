5 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4752 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2018.

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