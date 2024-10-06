Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Палладий (0,999)
- Вес 7,78 гр
- Чистого палладия (0,2499 oz) 7,7722 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4752 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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