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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" - цена палладиевой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Палладий (0,999)
  • Вес 7,78 гр
  • Чистого палладия (0,2499 oz) 7,7722 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Это палладиевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 4752 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
679 $
Цена в валюте аукциона 630 EUR
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 16, 2020
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 15, 2018
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 15, 2018
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Dorotheum - November 16, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 16 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Russiancoin - October 25, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Münzenonline - October 21, 2016
Продавец Münzenonline
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 5 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе V. GADOURY - October 26, 2024
Продавец V. GADOURY
Дата 26 октября 2024
Сохранность MS68 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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