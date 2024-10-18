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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Памятные палладиевые 5 рублей РСФСР и СССР - Россия

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5 рублей 1991

Русский балет
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1991 ЛМД 9,000 2 40
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