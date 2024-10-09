1 копейка 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2024.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (2) Сохранность (слабы) SP66 (1) Сервис PCGS (1)