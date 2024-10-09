Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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