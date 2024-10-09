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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Монеты и Медали за 120000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2024.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2299 RUB
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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