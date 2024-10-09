5 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Монеты и Медали за 73500 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность UNC (1) XF (1)