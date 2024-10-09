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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 рублей 1991 года (ЛМД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,3 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Монеты и Медали за 73500 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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Россия 5 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 73500 RUB
Россия 5 рублей 1991 (ЛМД) на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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