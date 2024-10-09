Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1991 года (ЛМД) (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,3 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ЛМД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Монеты и Медали за 73500 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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