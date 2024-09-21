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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 5 рублей РСФСР и СССР - Россия

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5 рублей 1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1991 (ЛМД) 0 21991 (ММД) 0 2
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