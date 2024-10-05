5 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 24 января 2024.

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