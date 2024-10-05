Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,3 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 24 января 2024.
Сохранность
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