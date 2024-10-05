Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 рублей 1991 года (ММД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 рублей 1991 года (ММД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,3 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64364 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 24 января 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 5 рублей 1991 (ММД) на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 5 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aurora Numismatica
Аукцион 9 окт. 2024
Категория
Год
Поиск