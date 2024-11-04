100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Schulman b.v. за 3200 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность PROOF (3) UNC (11) AU (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) PF66 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (2)