Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 585 пробы
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,585)
- Вес 26,58 гр
- Чистого золота (0,4999 oz) 15,5493 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Schulman b.v. за 3200 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Cayón (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
2501 $
Цена в валюте аукциона 2501 USD
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 30 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 100 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск