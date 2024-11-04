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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 585 пробы

Аверс монеты - 100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,585)
  • Вес 26,58 гр
  • Чистого золота (0,4999 oz) 15,5493 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Schulman b.v. за 3200 EUR. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (3)
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  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Soler y Llach (1)
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
2329 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
2501 $
Цена в валюте аукциона 2501 USD
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Продавец Goldberg
Дата 30 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Soler y Llach - May 7, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - June 24, 2010
Продавец Künker
Дата 24 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 9, 2008
Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - October 9, 2008
Продавец Künker
Дата 9 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - May 28, 2008
Россия 100 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - May 28, 2008
Продавец Goldberg
Дата 28 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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