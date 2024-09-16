Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Вес 6,1 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 17100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 12 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 3 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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