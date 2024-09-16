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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 рублей 1991 года (ММД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 рублей 1991 года (ММД) - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Вес 6,1 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 17100 RUB
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе RedSquare - December 12, 2021
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе RedSquare - December 12, 2021
Продавец RedSquare
Дата 12 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе MS67 - December 3, 2020
Продавец MS67
Дата 3 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - November 5, 2020
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - November 5, 2020
Продавец Александр
Дата 5 ноября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - December 6, 2018
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Александр - December 6, 2018
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 10 рублей 1991 (ММД) на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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