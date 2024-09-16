10 рублей 1991 года (ММД) (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1991 года со знаком (ММД). Это undefined монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Монеты и Медали за 40000 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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