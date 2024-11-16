100 рублей 1991 года ММД "Лев Толстой" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Лев Толстой" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Rhenumis за 1300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

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