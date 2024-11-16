Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1991 года ММД "Лев Толстой" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 14,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Лев Толстой" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Rhenumis за 1300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1253 $
Цена в валюте аукциона 112600 RUB
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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