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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

100 рублей 1991 года ММД "Лев Толстой" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1991 года ММД "Лев Толстой" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1991 года ММД "Лев Толстой" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 14,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1991 года "Лев Толстой" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Rhenumis за 1300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Rhenumis - October 24, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 24 октября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1401 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1253 $
Цена в валюте аукциона 112600 RUB
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Rare Coins - April 26, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1991 ММД "Лев Толстой" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1991 "Лев Толстой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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